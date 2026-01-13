Trump, Petro e Milei participarão do Fórum de Davos este ano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará da reunião anual do Fórum Econômico Mundial (WEF, na sigla em inglês) em Davos na próxima semana, onde também são esperados o colombiano Gustavo Petro e o argentino Javier Milei, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (13). "Estamos muito felizes em receber o presidente Trump de novo", que estará "acompanhado pela maior delegação" americana a participar do Fórum de Davos, disse o presidente do evento, Borge Brende, em uma coletiva de imprensa.

Pelo menos cinco secretários importantes o acompanharão, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio, e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse Brende. O enviado especial para a Ucrânia e o Oriente Médio, Steve Witkoff, também deverá participar. Em 2025, logo após sua posse para o segundo mandato, Trump participou por videoconferência deste encontro de elites econômicas e políticas, que acontece anualmente na Suíça. Sua última participação presencial foi em 2020, durante seu primeiro mandato presidencial. O presidente colombiano, Gustavo Petro, também estará presente no resort suíço. Petro foi ameaçado por Trump após a operação militar americana de 3 de janeiro na Venezuela, na qual o presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, e sua esposa Cilia Flores foram capturados sob suspeita de tráfico de drogas. Brende, ao apresentar a edição de 2026 do Fórum, disse esperar "algumas discussões" sobre a situação na Venezuela.

O líder colombiano de esquerda, no entanto, manteve uma conversa por telefone com Trump na semana passada, na qual os dois suavizaram suas diferenças de longa data. O republicano anunciou que Petro o visitará na Casa Branca durante a primeira semana de fevereiro. Milei retornará a Davos, fórum onde já foi notícia no ano passado ao lançar no púlpito um discurso agressivo contra a esquerda e o que ele chama de "o vírus mental da ideologia woke". O presidente equatoriano, Daniel Noboa, integrará a delegação latino-americana este ano.