Trump diz que Marco Rubio como presidente de Cuba "soa bem"
"Soa bem para mim!", comentou presidente dos EUA em sua rede social ao compartilhar postagem prevendo que "Marco Rubio será presidente de Cuba".O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , declarou neste domingo (11/01) que gosta da ideia de que seu secretário de Estado, Marco Rubio , seja presidente de Cuba, a cujo governo pediu para fazer "um acordo antes que seja tarde demais". "Soa bem para mim!", comentou Trump em sua rede social Truth Social ao compartilhar uma publicação no X do usuário @Cliff_Smith_1, que prevê que "Marco Rubio será presidente de Cuba". Momentos depois, Trump advertiu Cuba de que o país não receberá mais dinheiro ou petróleo da Venezuela , assinalando que a ilha esteve "vivendo durante anos" graças ao dinheiro e ao petróleo bruto venezuelanos em troca de "serviços de segurança" para os "dois últimos ditadores", em referência a Hugo Chávez e Nicolás Maduro . "NÃO HAVERÁ MAIS PETRÓLEO OU DINHEIRO INDO PARA CUBA – ZERO! Sugiro fortemente que façam um acordo, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS", escreveu o republicano em sua rede social própria, a Truth Social, onde não esclareceu a qual acordo se refere. Foto em Cuba após Venezuela? O líder da Casa Branca sugeriu que poderia focar em Cuba após a intervenção militar dos Estados Unidos em 3 de janeiro na Venezuela , que capturou Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Eles foram transferidos para Nova York, onde enfrentam acusações relacionadas ao narcotráfico e terrorismo. Trump indicou que, entre as pessoas "no comando" agora do país sul-americano está Rubio, a quem a imprensa tem chamado de "vice-rei da Venezuela", o que se soma aos seus cargos de secretário de Estado, Conselheiro de Segurança Nacional e antigo encarregado da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid). Rubio, filho de imigrantes cubanos, tem sido um dos principais impulsionadores no governo das ações dos Estados Unidos contra a Venezuela e Cuba. "Cuba é nação livre" A operação dos Estados Unidos para capturar Maduro causou a morte de ao menos 56 militares, sendo 32 deles cubanos, segundo o governo de Havana. Logo após as ameaças de Trump, o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel , respondeu que "Cuba é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém dita o que fazemos". Ele enfatizou em postagem na rede social X que seu país "está se preparando" e "pronto para defender a pátria até a última gota de sangue". Por sua vez, o ministro das Relações Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, escreveu em uma publicação nas redes sociais que Cuba, "ao contrário dos EUA", não tem "um governo que se preste a atividades mercenárias, chantagem ou coerção militar contra outros Estados". md/as (EFE, AFP)