Taiwan afirma ter chegado a 'consenso geral' com EUA sobre acordo comercial

"O objetivo das negociações tarifárias entre EUA e Taiwan sempre foi buscar reduções tarifárias recíprocas (...) e obter tratamento preferencial sob a Seção 232", afirmou o Escritório de Negociações Comerciais em um comunicado, no qual acrescentou que existe um "consenso geral" sobre essas questões.

Taiwan alcançou um "consenso geral" com os Estados Unidos sobre um acordo comercial, anunciaram os negociadores taiwaneses nesta terça-feira (13), após a ofensiva tarifária de Donald Trump em 2025.

A Seção 232 refere-se a uma disposição da Lei de Expansão Comercial dos EUA que permite a imposição de tarifas quando a segurança interna é considerada em risco.

Taiwan e os Estados Unidos iniciaram as negociações em abril, depois que Trump impôs tarifas de 32% sobre as exportações taiwanesas, que foram posteriormente reduzidas para 20%.

O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, prometeu aumentar os investimentos de seu país nos Estados Unidos em um esforço para reduzir as tarifas sobre suas exportações e evitar impostos sobre seus embarques de semicondutores.

Taiwan é uma potência na produção de semicondutores, um componente vital da economia global.