'Se eu tentasse ser o Mourinho, fracassaria', diz Arbeloa ao ser apresentado no Real Madrid

O novo técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que comandou seu primeiro treino nesta terça-feira (13), negou ter um estilo parecido com o de José Mourinho, apesar de admitir que é um admirador do treinador português. "Para mim, foi um privilégio ser treinado por ele [Mourinho], uma pessoa que me influenciou muito", afirmou Arbeloa em entrevista coletiva na véspera do confronto de oitavas de final da Copa do Rei contra o Albacete.

"Vou ser o Arbeloa, não tenho medo do fracasso, mas se eu tentasse ser como o 'Mou', fracassaria estrondosamente", continuou o novo técnico madridista, que substituiu Xabi Alonso, demitido na segunda-feira por conta dos maus resultados. José Mourinho comandou o Real Madrid de 2010 a 2013 e protagonizou episódios que inclusive colocaram uma boa parte da torcida do clube contra ele. Arbeloa ressaltou que "todos começam do zero". "É um novo começo para todos, começando pelo jogo contra o Albacete. Todos os jogadores estão muito ansiosos e mostraram motivação", explicou. Ao ser questionado sobre a situação de Vinícius Júnior, que expressou suas divergências com Xabi Alonso, o novo treinador disse que espera ver um jogador que se divirta, ria e dance em campo.