Rússia e Ucrânia trocam novos ataques, enquanto esforços para cessar-fogo se mantêm

A Rússia disparou quase 300 drones, 18 mísseis balísticos e sete mísseis de cruzeiro em oito regiões na Ucrânia, sendo o segundo grande bombardeio em quatro dias, visando novamente a rede elétrica, enquanto se mantém os esforços de paz liderados pelos EUA, disse o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, nesta terça-feira.

Um ataque na região nordeste de Kharkiv matou quatro pessoas em um depósito de correio, e várias centenas de milhares de residências ficaram sem energia na região de Kiev, disse Zelenski. Na cidade sulista de Odesa, seis pessoas ficaram feridas na ofensiva, segundo o chefe da administração militar regional, Oleh Kiper. Os ataques danificaram a infraestrutura de energia, um hospital, um jardim de infância, uma instalação educacional e vários edifícios residenciais.