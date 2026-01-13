Rubio agradece a chanceler panamenho as medidas para proteger 'infraestrutura crítica'
O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, recebeu nesta terça-feira (13) seu homólogo panamenho, Javier Martínez-Acha Vásquez, a quem agradeceu as medidas para proteger "a infraestrutura crítica" no país centro-americano.
"O secretário Rubio expressou seu profundo agradecimento pela firme associação do Panamá no último ano", explica o comunicado oficial publicado após o encontro no Departamento de Estado.
Desde que assumiu seu mandato presidencial há um ano, o presidente Donald Trump empreendeu uma ofensiva diplomática de pressão contra o país centro-americano por considerar que Pequim controla o Canal de Panamá através da companhia de Hong Kong Hutchison Holdings, que opera dois portos sob concessão, um no Pacífico e outro no Atlântico.
A ameaça do republicano, reiterada várias vezes durante 2025, causou consternação no Panamá, até que as negociações resolveram a crise.
O presidente José Raúl Mulino deu por encerrado o contencioso no começo deste ano.
Ambos os chanceleres abordaram a "cooperação ampliada em matéria de segurança" e a atual situação na Venezuela, segundo o texto do Departamento de Estado.
Estados Unidos e Panamá realizaram vários exercícios militares conjuntos no entorno do canal.
jz/mr/rpr