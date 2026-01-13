Roma é eliminada da Copa da Itália em casa pelo Torino (3-2)

A Roma foi eliminada da Copa da Itália nesta terça-feira (13), ao perder por 3 a 2 para o Torino nas oitavas de final, apesar de um gol da joia de 16 anos, Antonio Arena. Em desvantagem desde os 35 minutos com um gol do atacante Che Adams, a Roma empatou logo no início do segundo tempo com um gol de Mario Hermoso (46'), mas o Torino voltou a ficar em vantagem, graças ao segundo de Adams na partida (52').

Gian Piero Gasperini decidiu então colocar em campo Antonio Arena, um centroavante nascido na Austrália que representa a Itália nas seleções juvenis desde 2025. Em sua estreia no time principal da Roma, Arena levantou a torcida no Estádio Olímpico ao marcar o gol de empate com seu primeiro toque na bola (82'). Mas a alegria dos torcedores romanistas durou pouco: Emirhan Ilkhan recolocou o Torino na frente, desta vez de forma definitiva (90'). Nas quartas de final, daqui a um mês, o Torino terá uma tarefa difícil: vai enfrentar no San Siro a Inter de Milão, atual líder do campeonato italiano, que goleou por 5 a 1 o Venezia, o último time da segunda divisão que ainda estava vivo no torneio.

Essa eliminação da Roma confirma as dificuldades que o clube vem enfrentando. Os 'giallorossi', que chegaram a liderar a Serie A após a 12ª rodada, perderam quatro dos últimos oito jogos do campeonato italiano. A última partida das oitavas de final colocará frente a frente na próxima terça-feira a Fiorentina, atualmente na zona de rebaixamento, e o Como, que sonha com a classificação para as competições europeias. O vencedor desse confronto enfrentará o atual campeão Napoli, que sofreu para eliminar o Cagliari no início de dezembro (9 a 8 nos pênaltis após um empate em 1 a 1).

--- Programação das oitavas de final da Copa da Itália: - Terça-feira, 27 de janeiro: Fiorentina - Como

Já disputados: (+) Juventus - Udinese 2 - 0 (+) Atalanta - Genoa 4 - 0