Químico eterno TFA contamina cereais na União Europeia

Substância associada a vários riscos à saúde é detectada em produtos à base de cereais. ONG cobra proibição de todos os pesticidas que contenham químicos eternos, os PFAS.Um recente estudo da Rede Europeia de Ação contra os Pesticidas (PAN-Europe) encontrou níveis elevados de ácido trifluoroacético (TFA), um dos chamados químicos eternos, em produtos à base de cereais consumidos na Europa. O estudo analisou 66 produtos, incluindo cereais matinais, doces, massas, croissants, pão e farinha, provenientes de 16 países europeus. O resultado: 54 das amostras apresentaram altos níveis de TFA. Esse produto da decomposição de processos industriais e pesticidas está associado a riscos à saúde, inclusive para fetos. O TFA é altamente solúvel em água, razão pela qual se espalha pela chuva e pelo esgoto. As estações de tratamento de esgoto só conseguem filtrar a substância com muito esforço. Ele se acumula na água e no solo, onde é absorvido pelas plantas, o que pode explicar as elevadas concentrações encontradas em produtos como o pão, a massa e as bolachas para crianças. De acordo com a agência ambiental alemã, a Umweltbundesamt, o número de substâncias químicas que se decompõem em TFA está aumentando constantemente. Fertilidade e sistema imunológico O TFA é uma substância química pertencente ao grupo dos chamados PFAS. Esse grupo engloba mais de 10 mil substâncias químicas geradas nas indústrias automotiva, de celulose, metalúrgica, química e de plásticos e encontradas em inúmeros itens do cotidiano – desde superfícies plásticas e revestimentos de caixas de pizza até roupas impermeáveis. Resíduos de PFAS são encontrados em quase todos os lugares. Eles não se decompõem naturalmente e, portanto, contaminam permanentemente a água, o solo, o ar e os alimentos, sendo por isso chamados de químicos eternos. Quase todas as pessoas têm PFAS no sangue. Os PFAS podem prejudicar o sistema imunológico, causar diabetes, reduzir a fertilidade, afetar o desenvolvimento de recém-nascidos e são suspeitos de elevar as chances de desenvolver câncer. No estudo da PAN-Europe, o trigo apresentou uma contaminação especialmente alta por TFA, com uma concentração média mais de cem vezes superior à da água da torneira. A contaminação por TFA foi detectada principalmente em grãos da agricultura convencional, nos quais a concentração foi mais do que o dobro da encontrada em produtos orgânicos. "As pessoas estão expostas ao TFA, que entra principalmente nos alimentos e na água potável através dos pesticidas com PFAS", afirma o toxicologista Peter Clausing, da Rede de Ação contra Pesticidas da Alemanha (PAN-Germany). Agência ambiental alemã cobra redução O TFA vem sendo detectado nas águas da Alemanha há anos e, segundo a agência ambiental alemã, não se origina apenas de instalações industriais que utilizam químicos eternos. Ele também foi encontrado como produto de decomposição de diversos pesticidas. Os fluídos refrigerantes usados, por exemplo, em sistemas de ar condicionado ou refrigeração também se degradam nesse composto químico tóxico. "Na Alemanha, 27 ingredientes ativos de PFAS ainda são aprovados para uso em pesticidas que podem liberar TFA. Nossa pesquisa ressalta a necessidade urgente de uma proibição imediata dos pesticidas com PFAS na Alemanha e em toda a UE para interromper essa importante fonte de poluição", exige Clausing. A agência ambiental alemã, a mais alta autoridade ambiental da Alemanha, propôs um nível de risco mais rigoroso para a substância no início de 2025 para que seja destacado que o TFA pode prejudicar fetos e provavelmente afetar a fertilidade. Essa classificação de risco visa mostrar o que a substância pode causar, mas não o risco real quando alguém entra em contato com ela, de acordo com a agência. O fator mais decisivo é a quantidade ingerida. O que a UE está fazendo A agência ambiental alemã, juntamente com órgãos da Holanda, da Dinamarca, da Suécia e da Noruega, está impulsionando uma proposta para regulamentar mais rigorosamente os PFAS na União Europeia e restringir seu uso. Se mais de 0,01 miligrama de TFA por quilograma for encontrado numa amostra, o limite padrão para resíduos de pesticidas na UE é excedido. A PAN-Europe exige que concentrações elevadas de TFA nos alimentos não sejam aceitas. A organização encontrou resíduos de TFA significativamente mais altos na maioria dos produtos à base de grãos durante sua pesquisa. Em outubro de 2025, a UE adotou valores-limite para PFAS em espumas de combate a incêndio, que entrarão em vigor a partir de 2030. Alguns desses produtos químicos já estão sob monitoramento rigoroso há algum tempo. No entanto, ONGs e alguns países-membros da UE defendem a regulamentação de todos os PFAS, e não apenas de alguns. "Os nossos resultados sublinham a necessidade urgente de proibir imediatamente os pesticidas com PFAS para impedir a contaminação da cadeia alimentar", afirmou a responsável por políticas da PAN-Europe, Salomé Roynel. A Agência Europeia de Produtos Químicos (Echa) está elaborando um parecer técnico que sirva de base para a Comissão Europeia redigir uma proposta legislativa sobre o futuro desses produtos químicos perenes a partir de 2027. A Comissão Europeia planeja banir completamente os PFAS em produtos de consumo, o que poderá acontecer a partir de 2030. Autor: Tim Schauenberg