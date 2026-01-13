Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petroleira estatal da Venezuela apela da venda forçada de sua filial nos EUA

Petroleira estatal da Venezuela apela da venda forçada de sua filial nos EUA

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A diretoria da estatal Petróleos da Venezuela (PDVSA) nos Estados Unidos, nomeada pela oposição, informou, nesta terça-feira (13), que apelou da venda da filial Citgo por "graves conflitos de interesse" em um processo de leilão neste país.

A Citgo, sua filial americana, está sob controle de uma diretoria nomeada pela oposição, depois que o governo americano o entregou em 2019, após não reconhecer o governo do presidente Nicolás Maduro, agora deposto.

Em meio a um processo de leilão em benefício de seus credores, que ainda precisa da autorização do governo americano, a diretoria solicitou "a anulação da ordem de venda judicial" da Citgo devido a "graves conflitos de interesse (...) em detrimento do valor econômico do ativo". 

A Citgo enfrenta uma inadimplência que passa de 20 bilhões de dólares (R$ 107,5 bilhões, na cotação atual), devido às expropriações do presidente falecido Hugo Chávez (1999-2013) e à dívida emitida durante o governo de Maduro, seu sucessor.

O juiz Leonard Stark, de Delaware, autorizou o leilão em várias ocasiões. A última, no fim do ano passado, quando o outorgou a uma filial da gestora de fundos Elliott Investment Management. 

Em dezembro, Delcy Rodríguez, então vice-presidente de Maduro, não reconheceu o leilão da filial. "A Venezuela não reconhece, nem reconhecerá a venda da Citgo", disse.

A Citgo tem valor estimado em aproximadamente 10 bilhões de dólares (R$ 53,7 bilhões), de acordo com representantes da oposição.

Segundo um comunicado, a junta ad hoc recorreu a uma corte de apelações em 8 de janeiro e assegurou que continuará fazendo a defesa dos ativos da companhia.

atm/jt/mel/mvv/ic

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar