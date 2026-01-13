Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pelo menos 100 crianças morreram devido à violência em Gaza desde o início da trégua, diz ONU

Autor AFP
Pelo menos 100 crianças morreram em ataques aéreos e atos de violência na Faixa de Gaza desde o início da trégua entre o Hamas e Israel há três meses, informou a ONU nesta terça-feira(13). 

“Mais de 100 crianças morreram em Gaza desde o cessar-fogo do início de outubro. Isso equivale aproximadamente a uma menina ou um menino morto por dia durante a trégua”, informou James Elder, porta-voz do agência da ONU para a infância (Unicef), em uma coletiva de imprensa remota da Cidade de Gaza, no território palestino. 

Segundo o porta-voz, as crianças morreram por ataques aéreos, ataques com drones (incluindo drones suicidas), disparos de tanques e munição real, entre outras causas.

