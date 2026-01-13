Pelo menos 100 crianças morreram devido à violência em Gaza desde o início da trégua, diz ONU

Pelo menos 100 crianças morreram em ataques aéreos e atos de violência na Faixa de Gaza desde o início da trégua entre o Hamas e Israel há três meses, informou a ONU nesta terça-feira(13).

“Mais de 100 crianças morreram em Gaza desde o cessar-fogo do início de outubro. Isso equivale aproximadamente a uma menina ou um menino morto por dia durante a trégua”, informou James Elder, porta-voz do agência da ONU para a infância (Unicef), em uma coletiva de imprensa remota da Cidade de Gaza, no território palestino.