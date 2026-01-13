Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU pede investigação sobre morte de mulher baleada por agente do ICE nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

As Nações Unidas pediram, nesta terça-feira (13), uma investigação independente após um agente de imigração dos Estados Unidos ter matado a tiros uma mulher em Minneapolis na semana passada. 

Durante uma operação anti-imigração, Renee Good foi baleada e morta por um agente do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) enquanto dirigia seu veículo.

Após sua morte, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o agente provavelmente agiu em legítima defesa, versão refutada pela oposição democrata local, que citou imagens de vídeo do incidente. 

"Segundo a legislação internacional dos direitos humanos, o uso intencional de força letal só pode ser permitido como último recurso contra um indivíduo que represente uma ameaça iminente à vida", disse Jeremy Laurence, porta-voz do escritório de direitos humanos da ONU, a repórteres em Genebra. 

O porta-voz insistiu na "necessidade de uma investigação rápida, independente e transparente sobre a morte" de Renee Good, de 37 anos. 

Sua morte desencadeou uma onda de protestos em todo o país no último fim de semana, em cidades como Minneapolis, Nova York, Los Angeles e Boston. Apesar disso, o governo dos EUA anunciou no domingo o envio de "centenas" de agentes federais para Minneapolis.

"Instamos todas as autoridades a tomarem medidas para reduzir as tensões e a se absterem de qualquer incitamento à violência", exigiu Laurence. 

A cidade de Minneapolis e o estado de Minnesota anunciaram na segunda-feira que entraram com uma ação judicial contra o governo Trump devido às suas operações anti-imigração.

Illinois, outro estado democrata alvo da ofensiva anti-imigração de Trump, sobretudo em Chicago, iniciou processos legais semelhantes na segunda-feira.

