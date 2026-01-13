Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONG relata pelo menos 734 mortes devido à repressão aos protestos no Irã

AFP
Autor
AFP Autor
Ao menos 734 pessoas morreram na repressão aos protestos no Irã, informou nesta terça-feira (13) a ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, embora tenha acrescentado que o número real provavelmente seja muito maior. 

Segundo a ONG, o número de mortos inclui nove jovens menores de 18 anos, e milhares também ficaram feridos. 

O diretor da ONG, Mahmood Amiry-Moghaddam, afirmou que "os números que publicamos são baseados em informações recebidas de menos da metade do país".

