Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Olympique de Marselha atropela (9-0) time da 6ª divisão e avança na Copa da França

Olympique de Marselha atropela (9-0) time da 6ª divisão e avança na Copa da França

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Olympique de Marselha garantiu sem dificuldades a última vaga nas oitavas de final da Copa da França ao atropelar o Bayeux, equipe da sexta divisão, por 9 a 0 nesta terça-feira (13).

Sem deixar o adversário respirar, o time de Marselha foi para o intervalo vencendo por 4 a 0, depois de marcar com Angel Gomes (13'), Hamed Traoré (19'), Mason Greenwood (26') e Amine Gouiri (32').

No segundo tempo, a chuva de gols continuou com mais dois de Greenwood (49' e 90'), o segundo de Gouiri (55'), um de Conrad Egan-Riley (80') e um de Neal Maupay (86').

O Olympique, comandado pelo técnico italiano Roberto de Zerbi, vai enfrentar nas oitavas o Rennes, no início de fevereiro.

--- Resultados da fase de 16-avos de final da Copa da França:

- Sábado: 

Montreuil - (+) Amiens 2 - 4

Orléans - (+) Monaco 1 - 3

Bastia - (+) Troyes 0 - 2

Angers - (+) Toulouse  1 - 1 (5-6 nos pênaltis)

Le Puy - (+) Reims 0 - 0 (0-3 nos pênaltis)

Hauts Lyonnais - (+) Lorient 1 - 3

Istres - (+) Laval 0 - 2

Avranches  - (+) Strasbourg 0 - 6

- Domingo:

Sochaux - (+) Lens 0 - 3

Nantes - (+) Nice 1 - 1 (3-5 nos pênaltis)

(+) Le Mans - Nancy 0 - 0 (4-1 nos pênaltis)

Metz - (+) Montpellier 0 - 4

Chantilly - (+) Rennes 1 - 3

Lille - (+) Lyon 1 - 2

- Segunda-feira:

Paris Saint-Germain - (+) Paris FC 0 - 1

- Terça-feira:

Bayeux - (+) Olympique de Marselha 0 - 9

(+): classificados para a próxima fase.

hap/dar/pm/raa/cb/aam

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar