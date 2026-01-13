Número de mortos em protestos em todo o Irã sobe para ao menos 2 mil, dizem ativistas

O número de mortos nos protestos em todo o Irã subiu para pelo menos 2 mil nesta terça-feira, 13, segundo ativistas, mesmo com iranianos conseguindo fazer ligações telefônicas para o exterior pela primeira vez em dias, após as autoridades terem cortado as comunicações durante a repressão. O total de mortos, reportado pela Human Rights Activists News Agency, com sede nos Estados Unidos, supera em muito o de qualquer outra onda de protestos ou distúrbios no Irã em décadas, lembrando o caos que cercou a Revolução Islâmica de 1979. As manifestações, que começaram como protestos contra a economia debilitada do país, rapidamente passaram a mirar a teocracia, em especial o líder supremo, o aiatolá Ali Khamenei.

Imagens obtidas nesta terça-feira pela Associated Press, de protestos em Teerã, mostram pichações e cânticos pedindo a morte de Khamenei - algo que, segundo a lei iraniana, pode acarretar pena de morte. O crescente número de mortos pode aumentar a pressão sobre o presidente dos EUA, Donald Trump, para que tome medidas, após ele ter alertado o Irã de que poderia intervir militarmente para proteger manifestantes pacíficos. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que a comunicação com Washington permanece aberta, mas reconheceu que as diferenças entre os países continuam enormes. O grupo ativista informou que, entre os 2 mil mortos em mais de duas semanas de protestos, 1.847 eram manifestantes e 135 tinham ligação com o governo. Outras nove crianças foram mortas, e nove civis que, segundo o grupo, não participavam dos protestos, também perderam a vida. Mais de 16,7 mil pessoas foram detidas. Skylar Thompson, da Human Rights Activists News Agency, disse à Associated Press que o número de mortos era chocante, principalmente porque quadruplicou, em apenas duas semanas, o total de mortes dos protestos contra a morte de Mahsa Amini, que duraram meses em 2022.

Ela alertou que o número ainda deve aumentar. "Estamos horrorizados, mas ainda achamos que o número é conservador", acrescentou. Logo após a divulgação do novo balanço, Trump escreveu na Truth Social: "Patriotas iranianos, continuem protestando - ocupem suas instituições". Ele também afirmou que cancelou todas as reuniões com autoridades iranianas até que "o massacre sem sentido de manifestantes pare". "A ajuda está a caminho." Com a internet fora do ar no Irã, acompanhar as manifestações a partir do exterior tornou-se mais difícil. A Associated Press não conseguiu verificar de forma independente o número de vítimas, e o governo iraniano não divulgou estatísticas oficiais.

As ligações telefônicas de iranianos deram uma ideia de como era a vida após o isolamento imposto pelo governo na noite de quinta-feira, 8. Testemunhas relataram forte presença policial no centro de Teerã, prédios governamentais incendiados, caixas eletrônicos destruídos e poucos pedestres nas ruas. Enquanto isso, a população permanece preocupada com os próximos passos, incluindo a possibilidade de ataques, após Trump ter afirmado que poderia usar as Forças Armadas para proteger manifestantes pacíficos. O republicano também disse que o Irã deseja negociar com Washington. "Meus clientes comentam sobre a reação de Trump e se perguntam se ele planeja um ataque militar contra a República Islâmica", disse o comerciante Mahmoud, que revelou apenas o primeiro nome por segurança. "Não acho que Trump ou qualquer outro país estrangeiro se importe com os interesses dos iranianos."