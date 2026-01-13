'Não terminou como gostaríamos', diz Xabi Alonso após demissão do Real Madrid

Um dia depois de ser demitido do Real Madrid, o técnico Xabi Alonso publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais nesta terça-feira (13), reconhecendo que gostaria de ter tido uma passagem diferente pelo clube.

"Chega ao fim esta etapa profissional, e não terminou como gostaríamos", escreveu Alonso em sua conta no Instagram.