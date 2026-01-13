Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Não terminou como gostaríamos', diz Xabi Alonso após demissão do Real Madrid

Autor AFP
Um dia depois de ser demitido do Real Madrid, o técnico Xabi Alonso publicou uma mensagem de despedida em suas redes sociais nesta terça-feira (13), reconhecendo que gostaria de ter tido uma passagem diferente pelo clube.

"Chega ao fim esta etapa profissional, e não terminou como gostaríamos", escreveu Alonso em sua conta no Instagram.

"Treinar o Real Madrid foi uma honra e uma responsabilidade", continuou o treinador, que foi demitido após a derrota por 3 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo, em Jidá, na Arábia Saudita.

Por fim, Alonso agradeceu à diretoria, aos jogadores e aos torcedores pela confiança: "Agradeço ao clube, aos jogadores e, acima de tudo, aos torcedores e aos madridistas pela confiança e apoio. Saio com respeito, gratidão e orgulho de ter dado o meu melhor".

