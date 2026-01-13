Missão do Irã na ONU acusa EUA de encorajar desestabilização política no país

A missão do Irã nas Nações Unidas acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, de encorajar a desestabilização política, incitar a violência e ameaçar a soberania do Irã.

"As fantasias e a política dos EUA em relação ao Irã têm como base a mudança de regime, com sanções, ameaças, agitação orquestrada e caos servindo como modus operandi para criar um pretexto para a intervenção militar. Essa estratégia já falhou antes. O povo iraniano defenderá seu país - e, certamente, falhará novamente", escreveu a conta da missão do Irã na ONU no X.