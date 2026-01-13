Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Missão do Irã na ONU acusa EUA de encorajar desestabilização política no país

Agência Estado
Agência Estado Autor
A missão do Irã nas Nações Unidas acusou o presidente dos EUA, Donald Trump, de encorajar a desestabilização política, incitar a violência e ameaçar a soberania do Irã.

"As fantasias e a política dos EUA em relação ao Irã têm como base a mudança de regime, com sanções, ameaças, agitação orquestrada e caos servindo como modus operandi para criar um pretexto para a intervenção militar. Essa estratégia já falhou antes. O povo iraniano defenderá seu país - e, certamente, falhará novamente", escreveu a conta da missão do Irã na ONU no X.

Teerã também acusou os EUA e Israel de terem responsabilidade legal pela perda de vidas civis, especialmente de jovens.

