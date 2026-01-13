Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Julgamento de ação de Musk contra OpenAI terá início em 27 de abril

AFP
AFP Autor
O início do julgamento de Elon Musk contra o diretor-executivo da Open AI, Samuel Altman, e outros acusados foi marcado para 27 de abril, informou um tribunal federal dos Estados Unidos nesta terça-feira (13).

O julgamento se concentrará na alegação de Musk de que a OpenAI e Altman abandonaram a missão original da startup de não ter fins lucrativos. 

Ele também alega que foi enganado ao transformar o laboratório em uma empresa de grande sucesso e vinculada à Microsoft.

Musk é um dos fundadores da OpenAI e foi um de seus maiores investidores quando ela começou, em 2015. Ele abandonou o projeto três anos depois.

