Julgamento de ação de Musk contra OpenAI terá início em 27 de abril

O início do julgamento de Elon Musk contra o diretor-executivo da Open AI, Samuel Altman, e outros acusados foi marcado para 27 de abril, informou um tribunal federal dos Estados Unidos nesta terça-feira (13).

O julgamento se concentrará na alegação de Musk de que a OpenAI e Altman abandonaram a missão original da startup de não ter fins lucrativos.