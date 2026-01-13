Jogo entre Hamburgo e Leverkusen é adiado devido a nevasca

A partida entre Hamburgo e Bayer Leverkusen, válida pela 17ª rodada do Campeonato Alemão e inicialmente prevista para esta terça-feira (13), foi adiada de última hora devido à forte nevasca que atingiu a cidade de Hamburgo no fim de semana.

"Os riscos relacionados às condições climáticas na cobertura do estádio impedem a realização da partida da Bundesliga entre Hamburgo e Bayer Leverkusen", explicou a Liga Alemã de Futebol (DFL) menos de três horas antes do horário previsto para o início do jogo.