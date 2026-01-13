Itália aumenta representação diplomática na Venezuela

O chanceler italiano, Antonio Tajani, anunciou nesta terça-feira (13) que o encarregado da representação diplomática italiana na Venezuela passará a ser embaixador, após anunciar a libertação de quatro italianos no país sul-americano. Contudo, Tajani ressaltou que o trabalho relativo à libertação de presos políticos ainda não terminou, apesar de todos os que possuem apenas passaporte da Itália terem deixado a prisão, em uma intervenção perante senadores italianos.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, 42 pessoas com com dupla nacionalidade italiana-venezuelana permanecem detidas nas prisões da Venezuela, dos quais 24 são considerados presos políticos. Tajani prometeu que o governo italiano continuará trabalhando pela sua soltura, "mantendo um diálogo constante com as autoridades venezuelanas". Acrescentou, ainda, que há "mais de um milhão de pessoas de origem italiana" na Venezuela e 170.000 delas têm dupla nacionalidade. "Agora que o período [do presidente deposto venezuelano, Nicolás] Maduro, marcado pela repressão e pela violência, ficou para trás, o nosso objetivo é começar uma nova fase, uma parceria positiva com as autoridades lideradas por Delcy Rodríguez", presidente interina da Venezuela, adicionou o chanceler.