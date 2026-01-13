Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Itália aumenta representação diplomática na Venezuela

Itália aumenta representação diplomática na Venezuela

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O chanceler italiano, Antonio Tajani, anunciou nesta terça-feira (13) que o encarregado da representação diplomática italiana na Venezuela passará a ser embaixador, após anunciar a libertação de quatro italianos no país sul-americano.

Contudo, Tajani ressaltou que o trabalho relativo à libertação de presos políticos ainda não terminou, apesar de todos os que possuem apenas passaporte da Itália terem deixado a prisão, em uma intervenção perante senadores italianos.

Segundo o ministro das Relações Exteriores, 42 pessoas com com dupla nacionalidade italiana-venezuelana permanecem detidas nas prisões da Venezuela, dos quais 24 são considerados presos políticos. 

Tajani prometeu que o governo italiano continuará trabalhando pela sua soltura, "mantendo um diálogo constante com as autoridades venezuelanas".

Acrescentou, ainda, que há "mais de um milhão de pessoas de origem italiana" na Venezuela e 170.000 delas têm dupla nacionalidade.

"Agora que o período [do presidente deposto venezuelano, Nicolás] Maduro, marcado pela repressão e pela violência, ficou para trás, o nosso objetivo é começar uma nova fase, uma parceria positiva com as autoridades lideradas por Delcy Rodríguez", presidente interina da Venezuela, adicionou o chanceler.

Para ele, a libertação de presos políticos é "um sinal forte" enviado pelo novo governo venezuelano. 

Caracas anunciou na segunda-feira que 116 presos haviam sido libertados, no âmbito de uma campanha iniciada em 8 de janeiro, incentivada por Washington. 

Do total de 800 pessoas que supostamente estavam detidas por motivos políticos, apenas cerca de 50 parecem ter saído da prisão até agora, segundo a última estimativa da Missão Internacional Independente de Apuração dos Fatos sobre a Venezuela, estabelecida pela ONU.

ljm/tsz/jvb/mb/yr-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar