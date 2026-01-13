Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Israel anuncia sua saída de três organizações internacionais

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Tipo Notícia

O Ministério das Relações Exteriores de Israel anunciou, nesta terça-feira (13), a ruptura de suas relações com três organizações internacionais, incluindo duas agências da ONU, após a retirada dos Estados Unidos de 66 organismos globais na semana passada.

A chancelaria israelense informou que o ministro Gideon Saar também ordenou a revisão da cooperação de Israel com um número não especificado de outras organizações.

Em nota publicada na rede social X, a chancelaria declarou que "Saar decidiu que Israel cortará imediatamente todo o contato com as seguintes agências da ONU e organizações internacionais".

Em seguida, enumerou a ONU Energia, a Aliança de Civilizações das Nações Unidas e o Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento, embora este último não faça parte do sistema das Nações Unidas.

Na semana passada, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando determinando a retirada dos Estados Unidos de 66 organizações internacionais por "já não servirem aos interesses americanos", segundo a Casa Branca.

A ordem de Trump dizia respeito a 31 organizações da ONU e outras 35 entidades, e incluía os três organismos dos quais Israel se retirou nesta terça-feira.

A amplitude da relação de Israel com esses três organismos antes do anúncio não ficou clara.

Por exemplo, quanto à Aliança de Civilizações da ONU, o ministério israelense acusou-a de não ter convidado Israel a participar, afirmando que "durante anos tem sido utilizada como plataforma para ataques contra Israel".

Também qualificou a ONU Energia como uma entidade "gastadora" e apontou que o Fórum Global sobre Migração e Desenvolvimento "mina a capacidade das nações soberanas de fazer cumprir as suas próprias leis de imigração".

Há muito tempo Israel mantém um embate com a ONU, acusando suas agências de parcialidade contra si, especialmente após o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023.

Acusou ainda repetidamente a UNRWA, a agência das Nações Unidas para os refugiados palestinos, de dar cobertura a militantes do Hamas, e afirma que alguns funcionários dessa organização participaram do ataque.

Em 2024, foram aprovadas duas leis que proíbem essa agência de operar em território israelense e de manter contato com suas autoridades.

Na semana passada, a UNRWA anunciou que demitiria 571 de seus funcionários fora da Faixa de Gaza, alegando "dificuldades financeiras".

Tags

eua onu

