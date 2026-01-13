Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Irmã de Kim Jong Un exige que Coreia do Sul peça desculpas por incidente com drone

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, exigiu nesta terça-feira (13) um pedido de desculpas da Coreia do Sul pela suposta incursão de um drone através da fronteira. 

A Coreia do Norte alegou no fim de semana que derrubou um drone perto da cidade de Kaesong no início de janeiro, após este ter cruzado a fronteira com a Coreia do Sul, vindo do condado fronteiriço de Ganghwa. 

"As autoridades de Seul devem admitir e pedir desculpas por violarem a soberania da RPDC e tomar medidas para evitar que isso aconteça novamente", advertiu ela. 

Seul negou a responsabilidade pelo incidente, afirmando que o drone mostrado nas fotos divulgadas por Pyongyang não é um modelo operado por suas forças armadas. 

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, ordenou uma investigação conjunta entre militares e policiais sobre o incidente com o drone, declarando que qualquer envolvimento de civis seria "um crime grave que ameaça a paz na Península Coreana".

