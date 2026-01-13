Irmã de Kim Jong Un exige que Coreia do Sul peça desculpas por incidente com drone

A influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, exigiu nesta terça-feira (13) um pedido de desculpas da Coreia do Sul pela suposta incursão de um drone através da fronteira.

A Coreia do Norte alegou no fim de semana que derrubou um drone perto da cidade de Kaesong no início de janeiro, após este ter cruzado a fronteira com a Coreia do Sul, vindo do condado fronteiriço de Ganghwa.