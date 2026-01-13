Inter enfrenta Lecce podendo conquistar título simbólico de campeão de inverno
A Inter de Milão pode conquistar o simbólico título de 'campeã de inverno' da Serie A nesta quarta-feira (14), quando visita o Lecce (17º colocado) em partida adiada da 16ª rodada.
A sequência de seis vitórias consecutivas, interrompida pelo Napoli no domingo, na partida da 20ª rodada (2 a 2), deixa os 'nerazzurri' com pouca margem de vantagem sobre seus rivais.
A equipe está três pontos à frente do Milan (2º) e quatro de Napoli (3º), Juventus (4º) e Roma (5º), embora estes dois últimos tenham um jogo a mais.
A Inter tem cinco jogos para disputar em janeiro (três pelo campeonato italiano e dois pela Liga dos Campeões), começando com esta partida em casa contra o Lecce, que foi adiada de meados de dezembro para meados de janeiro devido à Supercopa da Itália.
Cristian Chivu e seus jogadores, com exceção do turco Hakan Calhanoglu, que está afastado por pelo menos três semanas devido a uma lesão, podem garantir o título simbólico de campeão de inverno caso vençam.
Um empate pode até ser suficiente, mas os vice-campeões europeus de 2025 buscam a vitória, principalmente porque seus concorrentes diretos, Milan e Napoli, enfrentam jogos mais difíceis nesta rodada de partidas adiadas.
O Milan, que empatou seus dois últimos jogos, recebe o Parma (14º colocado) na quinta-feira, enquanto o Napoli, ainda desfalcado por lesões, visita o ambicioso Como (6º), comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas.
Mais abaixo na tabela, o Bologna (9º colocado) visita o Verona (19º).
O Napoli conquistou a Supercopa da Itália em 22 de dezembro, em Riade, derrotando o Bologna por 2 a 0 na final, com dois gols do brasileiro David Neres.
--- Programação dos jogos adiados da 16ª rodada da Serie A (horário de Brasília):
- Quarta-feira:
(14h30) Napoli - Parma
(16h45) Inter - Lecce
- Quinta-feira:
(14h30) Hellas Verona - Bologna
(16h45) Como - Milan
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Inter 43 19 14 1 4 42 17 25
2. Milan 40 19 11 7 1 30 15 15
3. Napoli 39 19 12 3 4 30 17 13
4. Juventus 39 20 11 6 3 32 16 16
5. Roma 39 20 13 0 7 24 12 12
6. Como 34 19 9 7 3 27 13 14
7. Atalanta 31 20 8 7 5 25 19 6
8. Lazio 28 20 7 7 6 21 16 5
9. Bologna 27 19 7 6 6 26 20 6
10. Udinese 26 20 7 5 8 22 32 -10
11. Sassuolo 23 20 6 5 9 23 27 -4
12. Torino 23 20 6 5 9 21 32 -11
13. Cremonese 22 20 5 7 8 20 28 -8
14. Parma 21 19 5 6 8 14 22 -8
15. Genoa 19 20 4 7 9 22 29 -7
16. Cagliari 19 20 4 7 9 21 30 -9
17. Lecce 17 19 4 5 10 13 27 -14
18. Fiorentina 14 20 2 8 10 21 31 -10
19. Hellas Verona 13 19 2 7 10 15 31 -16
20. Pisa 13 20 1 10 9 15 30 -15
