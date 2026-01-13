Inter enfrenta Lecce podendo conquistar título simbólico de campeão de inverno

A Inter de Milão pode conquistar o simbólico título de 'campeã de inverno' da Serie A nesta quarta-feira (14), quando visita o Lecce (17º colocado) em partida adiada da 16ª rodada. A sequência de seis vitórias consecutivas, interrompida pelo Napoli no domingo, na partida da 20ª rodada (2 a 2), deixa os 'nerazzurri' com pouca margem de vantagem sobre seus rivais.

A equipe está três pontos à frente do Milan (2º) e quatro de Napoli (3º), Juventus (4º) e Roma (5º), embora estes dois últimos tenham um jogo a mais. A Inter tem cinco jogos para disputar em janeiro (três pelo campeonato italiano e dois pela Liga dos Campeões), começando com esta partida em casa contra o Lecce, que foi adiada de meados de dezembro para meados de janeiro devido à Supercopa da Itália. Cristian Chivu e seus jogadores, com exceção do turco Hakan Calhanoglu, que está afastado por pelo menos três semanas devido a uma lesão, podem garantir o título simbólico de campeão de inverno caso vençam. Um empate pode até ser suficiente, mas os vice-campeões europeus de 2025 buscam a vitória, principalmente porque seus concorrentes diretos, Milan e Napoli, enfrentam jogos mais difíceis nesta rodada de partidas adiadas.

O Milan, que empatou seus dois últimos jogos, recebe o Parma (14º colocado) na quinta-feira, enquanto o Napoli, ainda desfalcado por lesões, visita o ambicioso Como (6º), comandado pelo técnico espanhol Cesc Fàbregas. Mais abaixo na tabela, o Bologna (9º colocado) visita o Verona (19º). O Napoli conquistou a Supercopa da Itália em 22 de dezembro, em Riade, derrotando o Bologna por 2 a 0 na final, com dois gols do brasileiro David Neres.

--- Programação dos jogos adiados da 16ª rodada da Serie A (horário de Brasília): - Quarta-feira: (14h30) Napoli - Parma

(16h45) Inter - Lecce - Quinta-feira: (14h30) Hellas Verona - Bologna