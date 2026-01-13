Inflação nos EUA se manteve em 2,7% em 12 meses em dezembro

A inflação nos Estados Unidos se manteve estável em dezembro, como esperado pelos analistas, segundo dados publicados pelo governo nesta terça-feira (12), após um ano em que as tarifas do presidente Donald Trump ameaçaram a estabilidade dos preços.

O índice de preços ao consumidor (IPC), uma das principais medidas da inflação, subiu 2,7% em 12 meses encerrados em dezembro, a mesma taxa anual de novembro, segundo o Departamento do Trabalho.