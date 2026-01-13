Hakimi, Osimhen, Mané e Salah: astros querem brilhar nas semis da Copa Africana

Principais nomes da competição, o marroquino Achraf Hakimi, o nigeriano Victor Osimhen, o senegalês Sadio Mané e o egípcio Mohamed Salah, todos ex-vencedores do prêmio de Melhor Jogador Africano do Ano, lutarão nesta quarta-feira (14) para chegar à decisão da Copa Africana de Nações, em duas semifinais muito aguardadas. Senegal e Egito vão se enfrentar às 14h (horário de Brasília) em Tânger e mais tarde a seleção anfitriã, Marrocos, vai jogar contra a Nigéria em Rabat (17h00).

- Hakimi, o herói recuperado - Capitão dos 'Leões do Atlas' e uma das principais atrações do torneio realizado no Marrocos, Achraf Hakimi iniciou a competição se recuperando de uma grave lesão no tornozelo esquerdo, sofrida em 4 de novembro, enquanto jogava pelo Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Poupado nos dois primeiros jogos da fase de grupos, em que atuou apenas por alguns minutos no terceiro, o lateral-direito, considerado um dos melhores do mundo em sua posição, jogou a partida completa nas oitavas de final, na difícil vitória sobre a Tanzânia (1 a 0), e nas quartas de final, na convincente vitória sobre Camarões (2 a 0). Após quase dois meses sem jogar, Hakimi mostrou falta de ritmo de jogo em seus primeiros minutos em campo, longe do nível que tinha antes da lesão, o que era de certa forma esperado.

Ainda assim, o capitão marroquino foi imediatamente decisivo. Nas oitavas, quase marcou um gol de falta, ao acertar o travessão da Tanzânia. Em seguida, deu a assistência para Brahim Díaz abrir o placar em um momento em que a partida começava a ficar tensa. Idolatrado pelos marroquinos, Hakimi terá a difícil tarefa, nas semifinais, de conter o ímpeto ofensivo da Nigéria. - Osimhen, fúria em movimento -

Desde que deixou o Napoli para jogar no Galatasaray, na Turquia, o atacante nigeriano desapareceu do radar dos principais campeonatos europeus. O fracasso dos 'Super Águias' em sua tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2026 contribuiu para a relativa discrição de Osimhen durante a primeira metade da temporada. Seu talento, no entanto, permanece inabalável, como comprovam os seis gols marcados na Liga dos Campeões até o momento, e voltou a brilhar intensamente durante a Copa Africana.

Em cinco partidas, Osimhen já marcou quatro gols e deu duas assistências. Graças a ele e aos seus companheiros Ademola Lookman e Akor Adams, a seleção nigeriana, que ostenta o melhor ataque do torneio com 14 gols, tem impressionado tanto que superou o Marrocos como favorita para o confronto das semifinais. Além de suas estatísticas impressionantes, Osimhen mostra intensidade, luta por cada bola e contribui significativamente para o trabalho defensivo da equipe.