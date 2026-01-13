Groenlândia afirma ser 'incompreensível' o debate nos EUA sobre assumir controle da ilha

Naaja Nathanielsen, ministra de Negócios e Recursos Minerais da Groenlândia, afirmou que a população está "muito, muito preocupada" com o discurso vindo dos EUA. "Nós simplesmente não conseguimos entender", disse durante um encontro com parlamentares no Reino Unido.

Uma autoridade do governo da Groenlândia classificou como "incompreensível" o fato de os Estados Unidos estarem discutindo a possibilidade de assumir o controle da ilha, que integra o Reino da Dinamarca e é aliada da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Segundo ela, a retórica americana tem causado forte apreensão entre os habitantes do território ártico.

As declarações ocorrem às vésperas de uma reunião em Washington (EUA) entre ministros das Relações Exteriores da Groenlândia e da Dinamarca com autoridades americanas, em meio ao aumento das tensões entre os aliados. Nathanielsen reconheceu que os groenlandeses entendem que os EUA veem a ilha como parte de sua esfera de segurança nacional. "Nós entendemos isso e queremos cooperar", afirmou, destacando a necessidade de maior monitoramento no Ártico diante da crescente instabilidade geopolítica. Ainda assim, ela ressaltou que mudanças podem ocorrer "sem o uso da força".

A ministra disse ser "inconcebível" que a Groenlândia enfrente a possibilidade de ser vendida ou anexada. "Não queremos ser propriedade ou governados pelos Estados Unidos", afirmou.

O tema ganhou força após declarações recentes do presidente Donald Trump, que voltou a defender que os EUA precisam "assumir a Groenlândia", alegando risco de influência russa ou chinesa. Ele afirmou preferir o caminho da diplomacia, mas acrescentou que "de um jeito ou de outro, vamos ficar com a Groenlândia".

Autoridades da Otan evitaram comentar diretamente a disputa, ressaltando que o foco da aliança deve ser a segurança no Ártico. Enquanto isso, uma delegação bipartidária do Congresso americano deve viajar a Copenhague (Dinamarca) nos próximos dias para tentar demonstrar unidade entre Estados Unidos e Dinamarca.