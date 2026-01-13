Griezmann dá vitória ao Atlético de Madrid sobre La Coruña (1-0) na Copa do Rei
Com um gol solitário do atacante francês Antoine Griezmann, o Atlético de Madrid venceu o Deportivo La Coruña (2ª divisão) por 1 a 0 nesta terça-feira (13), no Estádio Riazor, e avançou às quartas de final da Copa do Rei.
Griezmann, que antes do intervalo já havia acertado uma bola na trave, lançou um foguete com o pé esquerdo no ângulo para dar a vitória ao time 'colchonero' (61').
Após o gol, o La Coruña aproveitou o incentivo das arquibancadas e colocou a equipe do técnico Diego Simeone contra as cordas em vários momentos, mas não conseguiu chegar ao empate.
Nos acréscimos, o Atlético quase aproveitou um contra-ataque para matar o jogo, mas Pablo Barrios finalizou mal depois de receber um bom passe do argentino Thiago Almada.
As oitavas de final continuam nesta quarta-feira, com destaque para o Real Madrid e seu novo treinador, Álvaro Arbeloa, que viajarão para enfrentar o Albacete (da segunda divisão). Arbeloa sucede Xabi Alonso, que foi demitido após a derrota de domingo para o Barcelona na Supercopa da Espanha.
Na quinta-feira, o Barça viajará para Santander, para enfrentar o atual líder da segunda divisão.
rsc/pm/cb/aamDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente