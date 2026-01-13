Governo da Costa Rica denuncia suposto plano para assassinar presidente

O governo da Costa Rica denunciou, nesta terça-feira (13), um suposto plano para assassinar o presidente Rodrigo Chaves, a pouco mais de duas semanas das eleições presidenciais, nas quais a situação é favorita.

Jorge Torres, chefe da Direção de Inteligência e Segurança Nacional (DIS), subordinada à Presidência, disse que este organismo soube do complô por uma "fonte confidencial" que deu conta do pagamento a um assassino de aluguel que executaria o atentado.