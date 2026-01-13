EUA elimina proteção a somalis em meio a ofensiva contra imigração

O governo de Donald Trump anunciou nesta terça-feira (13) o fim do status que permitia a cidadãos da Somália residir e trabalhar temporariamente nos Estados Unidos, e anunciou que eles devem deixar o país até meados de março. A decisão foi tomada em meio a uma arremetida contra a comunidade somali no estado de Minnesota, onde o governo intensificou sua ofensiva contra a imigração e onde a morte recente de uma mulher baleada por um agente gerou protestos em todo o país.

"Nossa mensagem é clara: voltem para seu país de origem ou vamos deportá-los", publicou o Departamento de Segurança Interna (DHS, na sigla em inglês) no X, ao anunciar a eliminação do Status de Proteção Temporária (TPS, na sigla em inglês) para a Somália. Segundo dados oficiais, cerca de 4 mil somalis se beneficiam desse amparo humanitário, concedido a estrangeiros quando guerras ou desastres naturais tornam inseguro o retorno a seu país de origem. "A situação na Somália melhorou", afirmou hoje a secretária de Segurança Interna, Kristi Noem. "Permitir que os cidadãos somalis permaneçam temporariamente nos Estados Unidos vai de encontro aos interesses nacionais." Localizada no Chifre da África e devastada por quase 35 anos de guerra, a Somália é um dos países menos desenvolvidos do mundo, segundo a ONU. O Departamento de Estado americano desaconselha viagens a esse país, devido ao risco de terrorismo, sequestro e crimes violentos.