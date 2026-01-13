Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA designa organização Irmandade Muçulmana como terrorista

EUA designa organização Irmandade Muçulmana como terrorista

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os Estados Unidos designaram, nesta terça-feira (13), o grupo político islamista Irmandade Muçulmana no Egito, Líbano e Jordânia como organizações terroristas estrangeiras, um pedido de longa data de seus aliados árabes e dos conservadores americanos.

A Irmandade Muçulmana é uma organização pan-islâmica fundada no Egito em 1928 e que se estende a outros países do mundo árabe.

"Estas designações refletem as ações iniciais de um esforço contínuo e sustentado para frustrar a violência e a desestabilização das filiais da Irmandade Muçulmana onde quer que ocorram", disse Marco Rubio, secretário de Estado, em um comunicado.

O grupo já havia sido designado como terrorista em alguns países, como Egito e Arábia Saudita. 

Jordânia também o nomeou como tal em abril do ano passado e acusou o grupo de fabricar e armazenar armas e de ter planos para desestabilizar o reino.

sct/md/mar/nn/rm/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar