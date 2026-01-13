Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Donald Trump participará do Fórum de Davos com grande delegação, dizem organizadores

AFP
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará da reunião anual do Fórum Econômico Mundial (FEM) na próxima semana em Davos, nos Alpes suíços, anunciaram os organizadores nesta terça-feira (13). 

"Estamos muito felizes em receber o presidente Trump de novo", que estará "acompanhado pela maior delegação" americana a participar do Fórum de Davos, disse o presidente do evento, Borge Brende, em uma coletiva de imprensa.

Tags

eua governo

