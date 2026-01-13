Dois israelenses e um palestino presos por assaltar joalheria disfarçados de soldados

Os suspeitos foram detidos "enquanto tentavam fugir do local de um assalto à mão armada em uma joalheria na cidade de Dahariya", disse a polícia israelense em um comunicado.

Autoridades israelenses prenderam, nesta terça-feira (13), dois israelenses e um palestino suspeitos de se passarem por soldados para assaltar uma joalheria no sul da Cisjordânia ocupada, informaram as autoridades.

Os assaltantes chegaram à cidade palestina em um veículo "equipado com luzes piscantes e vestidos com uniformes de estilo militar, coletes à prova de balas e capacetes, e estavam armados".

"Fingindo serem soldados, eles invadiram uma joalheria, roubaram grandes quantidades de ouro, ameaçaram civis e danificaram partes do estabelecimento", confirmou o prefeito de Dahariya, Akram Abu Alan, à AFP, especificando que o incidente ocorreu na manhã de terça-feira.

As prisões foram feitas durante uma operação conjunta da polícia israelense, da polícia de fronteira e do exército, após os suspeitos serem localizados na cidade de Samu'a, no sul da Cisjordânia, perto da fronteira entre este território palestino e Israel.

O exército declarou que o grupo criminoso era composto por "um palestino e dois civis israelenses".