Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comissão Interamericana de Direitos Humanos expressa 'profunda preocupação' com ataque dos EUA na Venezuela

Comissão Interamericana de Direitos Humanos expressa 'profunda preocupação' com ataque dos EUA na Venezuela

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) expressou, nesta terça-feira (13), sua "profunda preocupação" com a operação militar dos Estados Unidos que depôs o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, e sua esposa Cilia Flores. 

"Embora a Comissão tenha documentado graves violações de direitos humanos, assim como a ruptura da ordem democrática e do Estado de Direito no país antes da operação dos Estados Unidos, reafirma que qualquer processo de restauração democrática deve ser conduzido com pleno respeito ao direito internacional", segundo um comunicado. 

A CIDH, com sede em Washington, observou que realiza "o monitoramento contínuo e sistemático da situação dos direitos humanos" na Venezuela há 25 anos. 

Após as eleições de 2024, a Comissão concluiu que "o governo de Nicolás Maduro carecia de legitimidade democrática".

Ao longo dos anos, a crise venezuelana desencadeou "um dos maiores fluxos migratórios e crises de refugiados do mundo, afetando mais de sete milhões de pessoas", observa a organização. Sua principal tarefa é documentar violações de direitos humanos e solicitar medidas cautelares de proteção para indivíduos na região. 

Após o ataque dos EUA, que resultou em dezenas de mortes, incluindo 32 cubanos que faziam parte da equipe de segurança de Maduro, a CIDH recebeu relatos da detenção de pelo menos 14 jornalistas e de patrulhas realizadas por grupos armados conhecidos como "Coletivos". 

A Comissão saúda a libertação de presos políticos e, conforme consta na declaração, "exorta o regime venezuelano a ordenar a libertação imediata de todos os indivíduos que permanecem privados de sua liberdade por razões políticas".

jz/nn/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar