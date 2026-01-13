Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com gol no fim, Stuttgart vence Eintracht (3-2) na abertura da 17ª rodada da Bundesliga

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

O Stuttgart conquistou uma vitória nos acréscimos por 3 a 2 contra o Eintracht Frankfurt na noite desta terça-feira (13) e subiu para o terceiro lugar na tabela da Bundesliga, enquanto aguarda os demais jogos da 17ª rodada, a última do primeiro turno. 

Ao final desta primeira parte do campeonato alemão, o Stuttgart soma 32 pontos e assume a terceira posição, à frente do RB Leipzig (29 pontos), que enfrenta o Freiburg na quarta-feira e tem um jogo a menos, marcado para 27 de janeiro (uma terça-feira) contra o St. Pauli. 

Mais cedo, a Liga Alemã anunciou o adiamento de última hora da partida entre Hamburgo (13º, 16 pontos) e Bayer Leverkusen (5º, 29 pontos) devido à forte nevasca que atingiu a cidade de Hamburgo na sexta-feira.

No Neckarstadion, o Stuttgart ficou atrás no placar logo aos 5 minutos, com um gol de cabeça do lateral-direito dinamarquês Rasmus Kristensen após um escanteio. Mas os donos da casa conseguiram virar o jogo ainda no primeiro tempo. 

O atacante bósnio-alemão Ermedin Demirovic aproveitou um vacilo entre o goleiro do Frankfurt, o brasileiro Kauã Santos, e seu zagueiro Aurèle Amenda para empatar aos 26 minutos. Nove minutos depois, Deniz Undav colocou o time suábio em vantagem com um chute rasteiro que contou com um desvio antes de entrar no canto.

Faltando dez minutos, o atacante espanhol Ayoube Amaimouni-Echghouyab empatou para o Eintracht (80') apenas três minutos depois de entrar em campo, mas o meio-campista dinamarquês Nikolas Nartey recolocou o Stuttgart na frente pouco depois (87'). Foi seu primeiro gol na Bundesliga.

O time comandado pelo técnico Sebastian Hoeness garantiu assim sua segunda vitória consecutiva, após o triunfo por 4 a 1 sobre o Leverkusen no sábado.

--- Jogos da 17ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Stuttgart - Eintracht Frankfurt 3 - 2

Borussia Dortmund - Werder Bremen

Mainz - Heidenheim

- Quarta-feira:

(14h30) Wolfsburg - St Pauli

(16h30) Colônia - Bayern de Munique

RB Leipzig - Freiburg

Hoffenheim - B. Mönchengladbach

- Quinta-feira:

(16h30) Augsburg - Union Berlin

. adiado

Hamburgo - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 44 16 14 2 0 63 12 51

2. Borussia Dortmund 33 16 9 6 1 29 15 14

3. Stuttgart 32 17 10 2 5 32 25 7

4. RB Leipzig 29 15 9 2 4 30 19 11

5. Bayer Leverkusen 29 16 9 2 5 34 24 10

6. Hoffenheim 27 15 8 3 4 29 20 9

7. Eintracht Frankfurt 26 17 7 5 5 35 36 -1

8. Freiburg 23 16 6 5 5 27 27 0

9. Union Berlin 22 16 6 4 6 22 25 -3

10. B. Mönchengladbach 19 16 5 4 7 22 24 -2

11. Colônia 17 16 4 5 7 24 26 -2

12. Werder Bremen 17 15 4 5 6 18 28 -10

13. Hamburgo 16 16 4 4 8 17 27 -10

14. Wolfsburg 15 16 4 3 9 24 36 -12

15. Augsburg 14 16 4 2 10 17 32 -15

16. St Pauli 12 15 3 3 9 13 26 -13

17. Heidenheim 12 16 3 3 10 15 36 -21

18. Mainz 9 16 1 6 9 15 28 -13

