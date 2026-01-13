China supõe ameaça para Groenlândia como afirma Trump?

O presidente americano Donald Trump ameaçou tomar a Groenlândia à força da Dinamarca, sua aliada na Otan, para evitar que caia nas mãos da China, mas uma análise detalhada minimiza o papel de Pequim nesta ilha ártica. Isto é o que se sabe sobre a presença da China na região.

- Navios chineses por toda parte? Trump afirma que, sem a intervenção dos Estados Unidos, a Groenlândia teria "navios de guerra e submarinos chineses por toda parte", mas, na realidade, a presença militar de Pequim no Ártico impressiona pouco. "A Groenlândia não está cheia de navios chineses e russos. Isso é um absurdo", afirma Paal Sigurd Hilde, do Instituto Norueguês de Estudos de Defesa. Em outras partes do Ártico, a modesta presença militar da China cresceu em colaboração com a Rússia desde a invasão da Ucrânia em 2022.

"O único caminho para a China ganhar uma influência significativa no Ártico passa pela Rússia", afirma Hilde. Os dois países ampliaram as operações conjuntas no Ártico e da guarda costeira, como uma patrulha de bombardeiros em 2024 perto do Alasca. A China também opera alguns quebra-gelos equipados com minissubmarinos de águas profundas, que poderiam mapear o fundo do mar — algo potencialmente útil para um desdobramento militar — e satélites para a observação do Ártico. Pequim afirma que são destinados à pesquisa científica.

- A influência da China está crescendo? Essas atividades são "preocupações potenciais de segurança caso o Exército da China ou ativos ligados ao Exército estabeleçam uma presença regular na região", afirma Helena Legarda, do Instituto Mercator de Estudos Chineses, em Berlim. "A China tem ambições claras de expandir sua presença e influência na região", acrescentou.

A China lançou o projeto da Rota da Seda Polar em 2018, o braço ártico da Iniciativa Cinturão e Rota, e tem como objetivo tornar-se uma "grande potência polar" até 2030. O país estabeleceu estações de pesquisa científica na Islândia e na Noruega. Suas empresas investiram em projetos como o gás natural liquefeito russo e uma linha ferroviária sueca. A competição com a China por recursos e acesso às rotas comerciais no Ártico pode ameaçar os interesses europeus, segundo Legarda.