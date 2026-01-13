Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Boeing ultrapassa Airbus em pedidos anuais pela 1ª vez desde 2018

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A Boeing garantiu pedidos para quase 1.200 aviões comerciais no ano passado, ultrapassando sua rival europeia Airbus pela primeira vez desde 2018, segundo dados divulgados nesta terça-feira (13).

A gigante aeronáutica americana registrou 175 encomendas em dezembro, elevando seu total de 2025 a 1.173. 

A Airbus anunciou na segunda-feira encomendas para 889 aeronaves no ano. 

O aumento no volume de encomendas representa o mais recente sinal de progresso para a Boeing após um desafiador ano de 2024, que começou com um pouso de emergência quase catastrófico em um voo da Alaska Airlines em janeiro e terminou com a retomada da produção de aeronaves na região de Seattle após uma longa greve. 

Após o incidente com a Alaska Airlines, a Boeing reforçou seu controle de qualidade e operações de fabricação sob a supervisão rigorosa da Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA).

Em outubro, a FAA aprovou o aumento da produção do 737 MAX pela Boeing de 38 para 42 unidades por mês, um sinal importante de progresso sob a liderança do CEO Kelly Ortberg e de outros executivos recém-nomeados. 

A Boeing informou que entregou 63 aviões em dezembro, elevando para 600 seu total em 2025. 

Embora esse número seja o maior desde 2018 e represente um salto significativo em relação a 2024, afetada pela greve, ficou bem abaixo das 793 aeronaves entregues pela Airbus no ano passado. 

A Airbus tem dominado o mercado em termos de entregas nos últimos anos, após dois acidentes fatais com o Boeing 737 MAX em 2018 e 2019.

