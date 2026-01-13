Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Barcelona anuncia contratação por empréstimo de João Cancelo

Autor AFP
Tipo Notícia

O Barcelona anunciou, nesta terça-feira (13), a contratação por empréstimo do lateral português João Cancelo, do Al-Hilal da Arábia Saudita.

"Existem lugares que você nunca esquece. Bem-vindo de volta ao Barça, João", publicou o clube catalão nas redes sociais.

"Vim para ajudar e tentar ganhar títulos aqui. Eu me sinto em casa neste clube, é o único clube que me deixa arrepiado quando jogo", declarou o jogador de 31 anos após assinar seu novo contrato.

Após a lesão de ligamento do joelho sofrida pelo zagueiro Andreas Christensen em dezembro, o regulamento do Campeonato Espanhol permitiu que o Barcelona utilizasse parte do valor do seu salário para contratar um novo jogador, o que ajudou o clube, que enfrentava dificuldades financeiras, a reforçar sua defesa com a chegada de Cancelo.

O lateral português volta ao Barça um ano e meio depois de ter defendido a equipe na temporada 2023/2024, cedido por empréstimo pelo Manchester City.

Nesse período, Cancelo disputou 42 jogos, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, marcando quatro gols e dando cinco assistências.

"Sem dúvida, minha pedra no sapato é não ter conquistado nenhum título na minha primeira passagem, mas posso prometer trabalho duro e sacrifício. Se eu trabalhar bem, os títulos virão", afirmou o jogador.

Figura constante na seleção portuguesa, Cancelo não estava jogando com frequência no Al-Hilal, que o contratou em 2024 junto ao Manchester City por 24 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões).

Na próxima quinta-feira, o Barcelona visitará o Racing Santander, da segunda divisão espanhola, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

