Barcelona anuncia contratação por empréstimo de João Cancelo

O Barcelona anunciou, nesta terça-feira (13), a contratação por empréstimo do lateral português João Cancelo, do Al-Hilal da Arábia Saudita. "Existem lugares que você nunca esquece. Bem-vindo de volta ao Barça, João", publicou o clube catalão nas redes sociais.

"Vim para ajudar e tentar ganhar títulos aqui. Eu me sinto em casa neste clube, é o único clube que me deixa arrepiado quando jogo", declarou o jogador de 31 anos após assinar seu novo contrato. Após a lesão de ligamento do joelho sofrida pelo zagueiro Andreas Christensen em dezembro, o regulamento do Campeonato Espanhol permitiu que o Barcelona utilizasse parte do valor do seu salário para contratar um novo jogador, o que ajudou o clube, que enfrentava dificuldades financeiras, a reforçar sua defesa com a chegada de Cancelo. O lateral português volta ao Barça um ano e meio depois de ter defendido a equipe na temporada 2023/2024, cedido por empréstimo pelo Manchester City. Nesse período, Cancelo disputou 42 jogos, entre Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, marcando quatro gols e dando cinco assistências.