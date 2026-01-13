Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ataque russo deixa pelo menos quatro mortos na cidade ucraniana de Kharkiv

Tipo Notícia

Um ataque russo contra a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, deixou quatro mortos e vários feridos, informou o governador regional nesta terça-feira(13). 

“O número de pessoas mortas pelo ataque inimigo nos arredores de Kharkiv chegou a quatro”, publicou no Telegram o governador Oleg Syniehubov. 

Ele disse que outras seis pessoas ficaram feridas no ataque noturno. 

O prefeito de Kharkiv, Igor Terekhov, disse que um drone russo de longo alcance atingiu um centro médico infantil, onde provocou um incêndio. 

Nos últimos meses, Moscou tem atingido a Ucrânia com ataques diários de drones e mísseis direcionados à sua infraestrutura energética para cortar o fornecimento de eletricidade em pleno inverno.

