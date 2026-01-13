Alpine encerra parceria com piloto australiano Jack Doohan

A escuderia Alpine, da Fórmula 1, anunciou nesta terça-feira (13) que está encerrando sua parceria com o piloto australiano Jack Doohan, que já havia sido dispensado após uma breve passagem como piloto titular em 2025, período em que não conquistou nenhum ponto em uma temporada difícil para a equipe. "A BWT Alpine Formula One Team confirma que chegou a um comum acordo com Jack Doohan para não continuar com seus serviços como piloto para a temporada de 2026 do Mundial de Fórmula 1, permitindo que ele busque outras oportunidades de carreira", disse a equipe franco-britânica em um comunicado.

A Alpine elogiou "o comprometimento e o profissionalismo de Jack com a equipe nos últimos quatro anos, tanto dentro quanto fora das pistas". O filho de 22 anos do piloto de motociclismo Mick Doohan havia substituído o francês Esteban Ocon na Alpine no final de 2024, antes de ser confirmado como piloto titular para a temporada de 2025. No entanto, ele foi dispensado após abandonar a corrida em Miami em maio de 2025 e não marcou um único ponto em sete Grandes Prêmios. Seu substituto, o argentino Franco Colapinto, não teve melhor desempenho em 2025, terminando em 20º lugar na classificação do Mundial de pilotos, ao volante do pior carro do grid.