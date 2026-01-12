Zagueiro francês Mamadou Sakho anuncia que vai pendurar as chuteiras

O jogador fez o anúncio no gramado do Parque dos Príncipes antes do início da partida da terceira rodada da Copa da França entre PSG e Paris FC, clube onde iniciou sua carreira no futebol.

O ex-zagueiro do Paris Saint-Germain e da seleção francesa Mamadou Sakho, que estava sem clube havia vários meses, anunciou nesta segunda-feira (12) o fim de sua carreira profissional aos 35 anos.

"Gostaria de agradecer a todos. Queria anunciar o fim oficial da minha carreira. Obrigado ao Parque dos Príncipes. Obrigado ao Paris FC. Sem o Paris FC, não haveria PSG para mim", declarou.

Após se destacar já nas categorias de base, Sakho fez sua estreia profissional no PSG (onde disputou 201 jogos). Ele foi o capitão mais jovem da história da Ligue 1, aos 17 anos e 8 meses, em outubro de 2007, em sua primeira partida como titular na liga.

O zagueiro jogou depois no Liverpool (2013-2017) e no Crystal Palace, antes de retornar à Ligue 1 para vestir a camisa do Montpellier em 2021. Sakho rescindiu seu contrato em comum acordo com o Montpellier (onde disputou 49 jogos) em novembro de 2023, após uma discussão com seu treinador, Michel Der Zakarian.

Pela seleção francesa (29 jogos), sua principal conquista continua sendo os dois gols que marcou no Stade de France no jogo de volta dos playoffs das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014 contra a Ucrânia, que ajudaram a classificar os franceses para o Mundial no Brasil (3 a 0, após uma derrota por 2 a 0 no jogo de ida).