Wall Street fecha em alta em meio a temores sobre o Fed

O índice amplo S&P 500 subiu 0,16% e o Dow Jones 0,17%, ambos alcançando novos recordes, enquanto o Nasdaq avançou 0,26%.

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (12), apesar das preocupações com a independência do Federal Reserve (Fed) após a abertura de uma investigação criminal contra o presidente do banco central dos Estados Unidos.

No início da sessão, Wall Street abriu em baixa, com “as ameaças que pairam sobre a independência do Fed como um dos principais fatores dessa fraqueza”, explicou Patrick O’Hare, da Briefing.com.

O presidente do Fed, Jerome Powell, informou no domingo que o banco recebeu uma intimação do Departamento de Justiça relacionada ao seu depoimento no Senado em junho, no qual tratou de um grande projeto de reforma dos escritórios da instituição.

A intimação, que pode resultar em ações penais contra ele, ocorre em meio às pressões do presidente americano sobre o Fed para que reduza drasticamente as taxas de juros, enquanto a inflação segue acima da meta de 2%.

“Mas um apoio onipresente em favor da independência do Fed ressoou ao longo do dia e ajudou a corrigir parcialmente o mercado”, disse à AFP Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.