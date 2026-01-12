Venezuela pós-Maduro aposta em 'nova agenda' com Europa, diz chanceler

O chanceler venezuelano Yván Gil defendeu uma abertura de "canais de diálogo" com a União Europeia, com a qual Maduro teve uma relação espinhosa. No ano passado, ele ordenou reduzir para apenas três diplomatas as representações de França, Países Baixos e Itália na Venezuela.

A Venezuela disse nesta segunda-feira (12) que está disposta a avançar em uma "nova agenda" com a União Europeia (UE) e o Reino Unido, após uma reunião entre representantes europeus e o governo interino que assumiu o poder após a deposição de Nicolás Maduro.

O bloco impôs sanções ao círculo íntimo de Maduro, apoia abertamente a oposição e pede a inclusão da líder María Corina Machado em uma transição na Venezuela.

"Estamos dispostos a avançar em uma nova agenda, uma agenda de trabalho intensa, para o bem-estar de todos os povos da Europa e da Venezuela", disse Gil, em pronunciamento no palácio presidencial.

A presidente interina Delcy Rodríguez recebeu os diplomatas do bloco europeu e do Reino Unido juntamente com seu irmão e chefe do Parlamento, Jorge Rodríguez, e do ministro do Interior, Diosdado Cabello, além do chanceler.

"Concordamos sobre a necessidade de avançar em uma etapa de relacionamento produtivo, de abrir canais de diálogo cada vez mais profundos e intensos", destacou Gil, acrescentando que foram revisadas as relações comerciais nos setores energético, educativo, científico, tecnológico e farmacêutico. Foi "uma reunião franca, cordial, agradável".