Trump receberá María Corina Machado, líder opositora venezuelana, na quinta-feira

A líder da oposição venezuelana e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, irá se encontrar com o presidente americano, Donald Trump, na quinta-feira, 15, segundo informado por um alto funcionário americano à AFP. Em entrevista à Fox News, Corina disse que gostaria de entregar o Prêmio Nobel a Trump por seus esforços para restaurar a democracia na Venezuela. Questionado sobre o gesto, Trump diz que "ouviu dizer que ele queria fazer isso", o que para ele "seria uma grande honra".

Por conta de tal declaração, o comitê do Nobel emitiu uma nota afirmando que a premiação é intransferível. Trump declarou na semana passada que estava "ansioso" para cumprimentar a opositora, que saiu clandestinamente da Venezuela graças à colaboração dos Estados Unidos, para receber seu prêmio em Oslo. Entretanto, após a operação que resultou na captura do ditador Nicolás Maduro, o mandatário se recusou a apoiar a opositora. A inteligência dos EUA sugeriu que a líder da oposição da Venezuela teria dificuldades para liderar o governo. Trump foi persuadido por argumentos de funcionários de alto escalão, incluindo o secretário de Estado, Marco Rubio. Para ele, se os Estados Unidos tentassem apoiar a oposição, isso poderia desestabilizar ainda mais o país e exigir uma presença militar mais robusta. Uma análise confidencial da CIA também refletia essa opinião, de acordo com uma pessoa familiarizada com o documento.