Trump publica montagem em que aparece como 'presidente interino' da Venezuela

A publicação nas redes sociais ocorre no mesmo dia em que o presidente americano afirmou que seu governo mantém uma relação positiva com a liderança provisória venezuelana e disse estar disposto a se encontrar com a presidente interina do país, Delcy Rodríguez.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo, 11, uma montagem que lembra o layout da Wikipedia na qual ele aparece como "presidente interino" da Venezuela.

"A Venezuela está realmente indo bem. Estamos trabalhando muito bem com a liderança", afirmou Trump a jornalistas a bordo do Air Force One, durante viagem da Flórida a Washington.

Questionado sobre a possibilidade de um encontro com Delcy, que integrou o governo do presidente deposto Nicolás Maduro como vice-presidente, Trump respondeu de forma vaga: "Em algum momento estarei".

O presidente americano publicou na rede Truth Social uma montagem que simula uma biografia no formato da Wikipedia, na qual aparece listado como presidente interino da Venezuela, com mandato iniciado em janeiro deste ano e sem data de término. A informação surge acima de sua identificação oficial como presidente dos Estados Unidos desde janeiro de 2025.