Trump marca reunião com líder opositora enquanto libertação de presos avança na Venezuela

O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira (12) uma reunião com a líder opositora María Corina Machado para a próxima quinta em Washington, enquanto avançam as libertações de presos políticos na Venezuela sob pressão americana. Os Estados Unidos impuseram a agenda desde que depuseram Nicolás Maduro em um bombardeio a Caracas em 3 de janeiro.

A retomada de relações está sobre a mesa, e a presidente interina Delcy Rodríguez firmou acordos petrolíferos e iniciou a libertação de um "número significativo" de presos políticos: o governo informou nesta segunda-feira a soltura de 116 de cerca de 800 detidos em um processo lento e angustiante para os familiares. Trump, que assegura estar no comando do país, disse estar satisfeito com a sucessora de Maduro e deu a entender que pretendia se encontrar com ela. Por ora, o único encontro na agenda é com a opositora Corina Machado, que inclusive ofereceu ao presidente americano seu Prêmio Nobel da Paz. Trump tem-se mostrado reticente a incluí-la em uma eventual transição política na Venezuela, apesar de apoiar sua reivindicação de fraude nas eleições presidenciais passadas. O republicano disse inclusive que ela "não tem apoio nem respeito em seu país".

Corina Machado foi recebida nesta segunda pelo papa Leão XIV no Vaticano. "Está mais perto a derrota do mal" na Venezuela, disse ela ao pontífice, segundo um comunicado da oposição. "Pedi a ele que intercedesse por todos os venezuelanos que permanecem sequestrados e desaparecidos", afirmou. Corina Machado passou mais de um ano na clandestinidade na Venezuela, de onde saiu em uma operação hollywoodiana para receber o Nobel em Oslo. - 'Somos contra' -

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, foram levados a Nova York para enfrentar um julgamento por narcotráfico. Delcy iniciou mudanças modestas em seu gabinete. Incluiu um membro do círculo de segurança de Maduro, que se chegou a acreditar que teria morrido no bombardeio, como ministro do Gabinete da Presidência. Também nomeou outro militar no ministério responsável pelo meio ambiente.

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, informou, por sua vez, que manteve uma conversa telefônica com Trump na qual expressou sua reprovação da operação de 3 de janeiro que deixou mais de 100 mortos entre civis e militares. "Perguntou-me qual era a nossa posição a respeito da Venezuela e lhe disse que é a posição pública", que "somos contra as intervenções militares", afirmou Sheinbaum em sua coletiva de imprensa. À ofensiva na Venezuela se soma a diatribe contra Cuba, um aliado histórico do chavismo. Trump anunciou um corte das ajudas petrolíferas da Venezuela à ilha e exortou as autoridades cubanas a chegarem a um acordo com Washington "antes de que seja tarde demais".