Trump diz que o Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças

Autor Agência Estado
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (11) que o Irã entrou em contato com representantes americanos e propôs negociações após ele ameaçar agir em resposta à repressão a manifestações contra a crise econômica no Irã.

Trump disse estar em diálogo com Teerã para organizar uma reunião. O presidente americano alertou, porém, que pode ter que agir primeiro, à medida que aumentam os relatos sobre o número de mortos no Irã e o governo continua a prender manifestantes.

"Acho que eles estão cansados de ser atacados pelos Estados Unidos", disse Trump, a bordo do avião presidencial, no trajeto entre a Flórida e Washington. "O Irã quer negociar." Fonte: Associated Press.

EUA TRUMP

