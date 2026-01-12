Trump diz que o Irã pediu para negociar com os EUA após ameaças

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (11) que o Irã entrou em contato com representantes americanos e propôs negociações após ele ameaçar agir em resposta à repressão a manifestações contra a crise econômica no Irã.

Trump disse estar em diálogo com Teerã para organizar uma reunião. O presidente americano alertou, porém, que pode ter que agir primeiro, à medida que aumentam os relatos sobre o número de mortos no Irã e o governo continua a prender manifestantes.