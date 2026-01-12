Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump alerta que EUA controlará Groenlândia 'de um jeito ou de outro'

Trump alerta que EUA controlará Groenlândia 'de um jeito ou de outro'

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou no domingo (11) que seu país tomará a Groenlândia "de um jeito ou de outro", caso contrário, Rússia e China "assumirão o controle" da ilha. 

Trump afirma que controlar o território autônomo dinamarquês, rico em minerais, é crucial para a segurança nacional dos EUA, dado o aumento da atividade militar russa e chinesa no Ártico. 

"Se não tomarmos a Groenlândia, a Rússia ou a China o farão, e eu não vou deixar isso acontecer", disse Trump a repórteres a bordo do Air Force One, embora nenhum dos dois países reivindique a ilha. 

Trump declarou que estaria disposto a chegar a um acordo com o território autônomo dinamarquês, "mas de um jeito ou de outro, teremos a Groenlândia". 

A Dinamarca e outros aliados europeus expressaram choque com as ameaças de Trump em relação à ilha, que desempenha um papel estratégico entre a América do Norte e o Ártico, e onde os Estados Unidos mantêm uma base militar desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 

Colônia dinamarquesa até 1953, a Groenlândia conquistou autonomia 26 anos depois e considera a possibilidade de afrouxar seus laços com a Dinamarca. 

A grande maioria da população e dos partidos políticos declarou que não deseja permanecer sob controle americano e insiste que os habitantes da Groenlândia devem decidir seu próprio futuro.

"A Groenlândia deveria fazer um acordo, porque a Groenlândia não quer ver a Rússia ou a China assumirem o controle", alertou Trump, zombando de suas defesas. 

"Sabe qual é a defesa deles? Dois trenós puxados por cães", disse o presidente, enquanto Rússia e China têm "destróieres e submarinos por toda parte".

A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, alertou na semana passada que qualquer tentativa dos Estados Unidos de tomar a Groenlândia pela força destruiria 80 anos de laços de segurança transatlânticos. 

Trump desdenhou do comentário, dizendo: "Se [o gesto] afetar a Otan, então afeta a Otan. Mas já sabem, [a Groenlândia] precisa muito mais de nós do que nós precisamos deles".

bur-ane/mtp/ahg/jvb/aa-jc

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar