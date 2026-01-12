Tempestades e nevascas geram transtornos e mortes na Europa

Alemanha, Franca e Reino Unido tiveram cancelamentos de voos e trens e quedas no abastecimento de energia. Em uma semana, mais de 13 pessoas morreram em acidentes associados ao mau tempo.Ventos fortes e tempestades atingiram o norte da Europa nesta sexta-feira (09/01), causando caos no transporte, fechamento de escolas e cortes no abastecimento de energia para centenas de milhares de pessoas sob temperaturas congelantes. Mais de 13 pessoas morreram em acidentes relacionados ao clima nesta semana em toda a Europa. As últimas mortes ocorreram na Baviera, no sul da Alemanha, onde um acidente de trânsito relacionado às tempestades deixou dois mortos na manhã desta sexta, informou a polícia. Também na Baviera, um homem de 52 anos morreu nesta quinta-feira após seu veículo sair da estrada e colidir com uma árvore, informou a polícia local. Transtornos na Alemanha O norte da Alemanha enfrentou graves transtornos devido à forte . A operadora ferroviária do país, Deutsche Bahn, disse que o tráfego seria retomado gradualmente ao longo deste sábado. Voos foram cancelados ou adiados no aeroporto de Hamburgo, enquanto várias rodovias principais ficaram paralisadas, incluindo algumas centenas de quilômetros ao sul, na região de Frankfurt. O serviço meteorológico alemão alertou para ventos com força de furacão em áreas do Mar do Norte e no sudoeste, e até 15 centímetros de neve em algumas partes do país nesta sexta-feira. A automobilística Volkswagen fechou nesta sexta sua fábrica em Emden, no nordeste da Alemanha, onde trabalham cerca de 8.000 pessoas. Duas partidas da Bundesliga, o campeonato alemão de futebol, programadas para sábado foram canceladas devido às condições climáticas atuais, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFL). Os jogos adiados foram os duelos entre St. Pauli e RB Leipzig, e Werder Bremen contra Hoffenheim. Alertas meteorológicos na França As escolas permaneceram fechadas em partes do norte da França, com alertas meteorológicos também sendo emitidos em outras 30 regiões. Ondas gigantes atingiram portos no extremo noroeste da França durante a noite e, à medida que a tempestade se movia para o leste, causou inundações e forçou o fechamento de rodovias e portos. A tempestade Goretti cortou o fornecimento de energia para cerca de 320.000 residências, a maioria delas na região norte da Normandia, informou a fornecedora de energia Enedis. Durante a noite, ventos de até 216 quilômetros por hora foram registradas na região noroeste da Manche, na França, disseram as autoridades. Usina nuclear desligada em razão do mau tempo Rajadas de vento de até 213 quilômetros por hora atingiram a costa do Canal da Mancha durante a noite de quinta para sexta-feira, derrubando árvores, arrancando telhados de prédios e causando sérios transtornos ao transporte. Não houve relatos iniciais de vítimas. A empresa estatal francesa de energia elétrica Électricité de France (EDF) anunciou nesta sexta-feira que havia desligado a usina nuclear de Flamanville, no Canal da Mancha, devido a uma forte tempestade. A Autoridade Francesa de Segurança Nuclear e Proteção Radiológica (ASNR) informou que a paralisação não representa risco para o público ou para o meio ambiente. Ventos e tempestades no Reino Unido O tráfego aéreo teve interrupções em toda a Europa, da República Tcheca a Moscou, onde mais de 300 voos foram cancelados em quatro aeroportos que servem a capital russa. Rajadas de vento de até 160 quilômetros por hora atingiram a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia, com a agência de previsão do tempo Met Office alertando para ondas muito grandes que trariam "condições perigosas para as áreas costeiras". A agência também emitiu um alerta laranja de neve para o País de Gales, a região central da Inglaterra e partes do norte do país, prevendo neve de até 30 centímetros em algumas áreas. Em Londres, cerca de 50 voos foram cancelados no aeroporto de Heathrow, afetando milhares de passageiros. Meteorologistas emitiram um raro alerta vermelho de vento, de nível mais alto, para as Ilhas Scilly e Cornwall, no sudoeste da Inglaterra. Quase 50.000 casas na Inglaterra e no País de Gales ainda estavam sem energia na tarde de sexta-feira, de acordo com a fornecedora de energia National Grid. A neve e os ventos trazidos pela tempestade fecharam mais de 250 escolas na Escócia, que tem enfrentado mau tempo durante grande parte da primeira semana de volta às aulas após o recesso de Natal. Mortes na Turquia A imprensa turca relatou cinco mortes nos últimos dias no país. Duas pessoas morreram em acidentes separados envolvendo quedas de telhados; um homem sírio morreu quando um muro desabou sobre ele, um operário da construção civil foi arrastado para o Mar Egeu e um idoso caiu de um telhado. rc (AFP, Reuters, DPA)