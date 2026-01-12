Síria prende dois membros do Estado Islâmico por atentado a uma mesquita em Homs

As autoridades sírias informaram, nesta segunda-feira (12), a detenção de dois membros do grupo Estado Islâmico (EI), acusados pelo atentado a uma mesquita em uma região alauíta de Homs.

O ataque de 26 de dezembro, que deixou ao menos oito mortos, provocou grandes protestos da comunidade alauíta na cidade e em outras regiões, em meio a temores pelo ressurgimento da violência sectária após o assassinato de centenas de membros dessa minoria religiosa em seu reduto costeiro em março.