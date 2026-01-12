Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Simeone pede desculpas após provocar Vini Jr. na Supercopa da Espanha

Simeone pede desculpas após provocar Vini Jr. na Supercopa da Espanha

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, pediu desculpas a Vinícius Júnior nesta segunda-feira (12), após ter provocado o atacante brasileiro do Real Madrid durante a semifinal da Supercopa da Espanha, na semana passada, na Arábia Saudita.

"Gostaria de pedir desculpas a Florentino [Pérez, presidente do Real Madrid] e a Vinícius pelo ocorrido", declarou Simeone em entrevista coletiva na véspera do jogo de oitavas de final da Copa do Rei contra o Deportivo La Coruña.

O clássico de Madri disputado na quinta-feira passada, que terminou com a vitória do Real por 2 a 1, foi marcado por uma discussão entre Simeone e Vini Jr., quando o técnico 'colchonero' disparou contra o brasileiro: "O Florentino vai te demitir. Lembre-se, ele vai te demitir. Lembre-se disso".

A provocação levou a um bate-boca entre ambos e também de Simeone com o técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, que saiu em defesa de seu jogador: "Nem tudo é aceitável dentro do campo de jogo", declarou o treinador merengue ao final da partida.

"Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição, e reconheço que não fui bem. O time que vence merece passar, eles mereceram passar", acrescentou Simeone para encerrar a polêmica.

rbs/ea/mcd/mb/cb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar