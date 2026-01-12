Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rússia condena interferência de 'poderes estrangeiros' no Irã

Rússia condena interferência de 'poderes estrangeiros' no Irã

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Rússia condenou, nesta segunda-feira (12), o que chamou de interferência de "poderes estrangeiros" no Irã, após os Estados Unidos ameaçarem intervir na República Islâmica em meio a protestos violentos. 

Em uma conversa por telefone com seu homólogo iraniano, o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Sergei Shoigu, "condenou veementemente mais uma tentativa dos poderes estrangeiros de interferir nos assuntos internos do Irã", informou a mídia estatal, na primeira reação aos protestos que tomaram conta do país.

bur/sbk/eg/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar